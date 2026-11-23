En las últimas horas han salido a la luz de manera extraoficial escalofriantes detalles sobre el doble homicidio en el que perdió la vida un adolescente y su padrastro Yaracuy, y que además dejó a su madre entre la vida y la muerte.

Aparentemente, detrás del dantesco crimen estaría un hombre identificado como alias «El Gordo» y otro conocido como «José». Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en el interior de una vivienda ubicada en el callejón 3 del sector Aminta Abreu, en Yaritagua.

La versión divulgada apuntó a que estos hombres ingresaron de forma violenta a la casa en busca del adolescente Abraham Ramírez, de 13 años, pasadas las 2:30 de la madrugada. Cuando avistaron al menos le dispararon en múltiples ocasiones, provocando su muerte en el sitio, según reveló el Diario Yaracuy Al Día.

En medio del ataque armado también mataron de un disparo en la cabeza al padrastro del menor, José Gregorio Rodríguez Rodríguez de 28 años.

Mientras que a la madre le dispararon seis veces, cinco en el tórax y uno en el brazo derecho. No obstante, la mujer logró sobrevivir y actualmente se encuentra hospitalizada con un diagnóstico reservado.

TODO COMENZÓ POR UNA AMENAZA

Según esta versión, el menor había sido amenazado de muerte días atrás por haber tenido una acalorada discusión por problemas personales con los agresores.

La situación ha generado pánico en la comunidad, donde los vecinos reportaron haber escuchado más de 10 disparos.

Los antisociales habrían llegado a la casa a pie y huyeron de la misma forma.