Un grave accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la Carretera Vieja de Los Teques. El siniestro vial involucró a un vehículo particular y a dos motocicletas que circulaban por esta importante arteria vial.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el conductor del automóvil manejaba bajo los efectos del alcohol. Debido a su estado de ebriedad, el sujeto se quedó dormido al volante y perdió el control del vehículo.

Las imágenes grabadas por el centro de monitoreo evidencian la magnitud y la fuerza del impacto contra los motorizados.

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LA VIDA ES LO MÁS VALIOSO

Ante este lamentable suceso, el alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, hizo un firme llamado a la conciencia ciudadana. El mandatario local pidió a toda la población cuidar y preservar la vida en cada trayecto diario.

Fraija exhortó tanto a conductores de vehículos como a motorizados a actuar con máxima prudencia en las vías. Además, recordó la obligación legal y moral de respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y respetar los límites de velocidad.

De igual forma, destacó que una decisión responsable a tiempo evita tragedias irreversibles en las carreteras.

En definitiva, la seguridad en las vías depende de la responsabilidad individual de cada ciudadano al salir de casa. Usar el casco de protección certificado y abrochado de forma correcta no es solo cumplir con una ley vigente.