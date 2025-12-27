Sucesos

«Los mataron, tenían signos de maltrato»: Familiares de jóvenes que fallecieron en Bolívar exigen «respuestas» a las autoridades

Rubí Reyes, tía de uno de los jóvenes que aparecieron muertos en Macagua después de salir a trotar, exigió que sigan las investigaciones e insinuó que alguien estuvo detrás de la muerte de los adolescentes.

«¿Por qué pedimos justicia? Porque el médico forense dijo que murieron por asfixia mecánica cuando él determinó que el día de la muerte fue el 15 y los cuerpos estaban intactos. Yo no necesito ser médico forense para entender que un cuerpo en una semana va a estar intacto cuando está en el agua. Eso es imposible, que quieran engañar a una Venezuela entera con esto», argumentó.

«Tenían signos de maltrato. Nadie, absolutamente nadie, ni nada pasa por Macagua sin ser visto, sin pasar por alto que los encontraron en un lugar donde solo tienen permiso y acceso funcionarios», sostuvo.

Por lo cual, exhortó a las autoridades a continuar con la indagación hasta esclarecer lo sucedido. «Queremos ver las cámaras, queremos que se haga algo. Queremos respuestas. Tal vez hoy fue esta familia, pero mañana puede ser la tuya, ni Dios lo quiera y que Dios guarde a toda Venezuela. Que ya esto pare, pero verdaderamente eso ya queda de parte de nosotros, exigir justicia. Ellos no se ahogaron, ellos no se lanzaron, a ellos los lanzaron, los mataron y no los quitaron de nuestro lado».

«Esto no se debería quedar así», concluyó.

 

Un informe forense determinó que Ashleiker Ríos Salamanca, de 17 años, y Alexander Alvarado Reyes, de 15 años, murieron por asfixia mecánica por inmersión el pasado 15 de diciembre. Ese día los jóvenes, quienes eran primos, salieron a trotar pasadas las cinco de la tarde.

Además, tenían previsto después practicar boxeo en una casa. Sin embargo, nunca llegaron.

Los cuerpos aparecieron casi una semana después flotando en el embalse, con la misma ropa con la que salieron a trotar, incluidos los zapatos.

