Detuvieron a dos empleados de una tienda en Chacao, este era su modus operandi para robarse la mercancía

Organismos de seguridad privaron de libertad a una pareja que se dedicaba a robar mercancía de una tienda en la que trabajaban.

«Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Chacao, lograron ubicar y aprehender a una pareja delictiva, identificada como Melvi Wualdimir Pérez Riera (31) y Gleidys De Jesús Valor (37), en el sector El Rosal, avenida Venezuela, entre avenida Sorocaima y calle Mohedano, parroquia y municipio Chacao, estado Miranda», informó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Luego de recibir la denuncia, los investigadores empezaron a recopilar grabaciones de cámaras de seguridad y realizaron entrevistas, donde todo salió a la luz. Estas personas usaban maniobras de distracción para ocultar mercancía de la tienda dentro de sus propias ropas.

Asimismo, usaban un dispositivo magnético para retirar los sensores de seguridad y así evadir los controles de salida. Una vez que lograban sustraer la mercancía, la vendían a terceras personas para lograr obtener un beneficio económico.

Al momento de la captura la mujer presentó una cédula de identidad falsa para intentar evadir a la justicia. No obstante, cuando los uniformados descubrieron su verdadera identidad vieron que estaba prófuga por el delito de hurto agravado. Además, presenta registros por hurto genérico común, lesiones personales y porte, detención u ocultamiento de arma.

Por su parte, Pérez presentó dos registros por hurto calificado y hurto genérico común.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 54º de Control del Área Metropolitana de Caracas.

