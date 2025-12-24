Sucesos

Los impactantes videos que dejó el accidente con una gandola en la Caracas – La Guaira, el conductor perdió el control y dejó varios heridos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El conductor de una gandola habría perdido el control y provocó un fuerte accidente vial en la Autopista Caracas-La Guaira.

El hecho ocurrió en sentido La Guaira e involucró a varios vehículos.

Leer Más

EN VIDEO: Exhiben las deplorables condiciones del único baño del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas
EN FOTOS | Caraqueños mantienen viva la tradición de la visita a los siete templos
Detienen por «extorsión» a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao, así era su modus operandi

Varias personas resultaron heridas por lo que requirieron la presencia de paramédicos, que llegaron hasta el lugar para ofrecerles asistencia primaria.

«Atentos y pendientes: 07:40pm accidente en la Caracas/La Guaira, sentido la Guaira a la altura del primer Viaducto, una gandola que transportaba maquinaria pesada, colisionó con el cerro se desconocen las causas del accidente», informó el Comisario Jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato a través de sus redes sociales.

LEA TAMBIÉN: CONDENARON A 20 AÑOS DE CÁRCEL A UN ABERRADO SEXUAL EN ARAGUA, ABUSÓ DE DOS NIÑAS

En el lugar también se hicieron presentes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes ayudaron a organizar el tránsito de vehículo. No obstante, la situación ocasionó un gran congestionamiento para las personas que estaban bajando hacia La Guaira.

Las autoridades no han precisado cuántas personas resultaron heridas o el motivo que llevó al conductor de la gandola a perder el control de la misma.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

adolescentes
EN VIDEO: Así le dieron el último adiós a los adolescentes que aparecieron muertos después de salir a trotar en Bolívar
Sucesos
VIRAL: Santa sorprende al sumergirse en las aguas cristalinas de los cayos de Florida, así dejó el trineo por el buceo
EEUU
futbolista
Luto en el deporte: Murió futbolista alemán tras caer de una altura de 70 metros mientras estaba de vacaciones
Deportes