Los impactantes videos que dejó el accidente con una gandola en la Caracas – La Guaira, el conductor perdió el control y dejó varios heridos

El conductor de una gandola habría perdido el control y provocó un fuerte accidente vial en la Autopista Caracas-La Guaira.

El hecho ocurrió en sentido La Guaira e involucró a varios vehículos.

Varias personas resultaron heridas por lo que requirieron la presencia de paramédicos, que llegaron hasta el lugar para ofrecerles asistencia primaria.

Una gandola se encunetó a la altura del viaducto uno de la Autopista Caracas-La Guaira.

En el lugar se encuentran funcionarios de la Guardia Nacional y Paramédicos.

Hay varios vehículos involucrados que sufrieron daños, además de varios heridos y un fuerte congestionamiento vial.

«Atentos y pendientes: 07:40pm accidente en la Caracas/La Guaira, sentido la Guaira a la altura del primer Viaducto, una gandola que transportaba maquinaria pesada, colisionó con el cerro se desconocen las causas del accidente», informó el Comisario Jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato a través de sus redes sociales.

«Atentos y pendientes: 07:40pm accidente en la Caracas/La Guaira, sentido la Guaira a la altura del primer Viaducto, una gandola que transportaba maquinaria pesada, colisionó con el cerro de desconocen las causas del accidente»

En el lugar también se hicieron presentes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes ayudaron a organizar el tránsito de vehículo. No obstante, la situación ocasionó un gran congestionamiento para las personas que estaban bajando hacia La Guaira.

Autopista Caracas-La Guaira, continúan aún las autoridades trabajando para el retiro de la Gandola que se encuneto bajando hacia La Guaira, altura del 2do Viaducto.

Tomen Previsiones retención vehicular desde antes del primer viaducto! pic.twitter.com/Db8kjYNq08 — Juan Solano (@solanojuanc) December 24, 2025

Las autoridades no han precisado cuántas personas resultaron heridas o el motivo que llevó al conductor de la gandola a perder el control de la misma.