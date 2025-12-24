Sucesos

Condenaron a 20 años de cárcel a un aberrado sexual en Aragua, abusó de dos niñas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
aberrado

Organismos de seguridad privaron de libertad a un aberrado sexual que abusó de dos niñas en el estado Aragua.

«El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informa que el Ministerio Público de Aragua, logró sentencia condenatoria de 20 años y 6 meses de prisión, en contra del aberrado sexual Alfredo Vela, por los delitos de violencia sexual agravada continuada y actos lascivos agravados», informó la cuenta de Instagram de la Fiscalía.

Descubrió que su novia le era infiel, ubicó al amante y luego lo asesinó de varios disparos
Identifican a los cuatro secuestradores abatidos en El Paraíso el 23Dic, uno sigue en fuga
FOTOS: Carro cayó desde un estacionamiento en feria de verduras de la avenida Francisco de Miranda en Caracas

Este aberrado abusó de las niñas A.F y M.F de 14 y 11 años de edad en el sector Las Tablitas del municipio Santiago Mariño y les «dejó graves secuelas».

LEA TAMBIÉN: EN FOTOS: UNA VIVIENDA COLAPSÓ TRAS EXPLOTAR UNA BOMBONA DE GAS EN LA VEGA, HUBO CINCO HERIDOS

En los comentarios de la publicación varios usuarios pidieron que este tipo de delitos de violencia sexual contra menores contemplen penas mayores en la legislación venezolana.

«Debieron darle 30 sin posibilidad de reducción», escribió una usuaria de Instagram, mientras que otra añadió: «Se requiere mayor penas o condenas».

En esta línea otro usuario añadió: «Para ese tipo de delito la pena mínima 50 años y la máxima 70 para los cooperadores y cómplices igual para que usted vea como esos perros agarran mínimo».

