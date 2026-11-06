Lo citaron para transferir unos USDT y todo era un engaño: Terminó asesinado en su camioneta por sus dos socios 

Las autoridades policiales esclarecieron el caso de Emanuel Orión Peña León, un comerciante de 27 años que fue asesinado hace dos semanas en el municipio Valencia, estado Carabobo.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del caso de Peña. Precisó que los hechos se dieron el pasado 23 de octubre, en la parroquia Rafael Urdaneta.

De acuerdo a las investigaciones, Peña fue citado por Eduard Jesús Valero Castellanos (31) y Jhon Abraham Martínez Lenes (20), quienes tenían vínculos comerciales. El pretexto era concretar una transacción de USDT, un tipo de divisas electrónicas.

Una vez Peña accedió al trato, Martínez y Jacksue Ángel de Jesús Méndez Vargas (20) abordaron su camioneta Toyota y lo guiaron hasta el sector Boca de Río. En esta zona aislada cometieron el crimen.

PEÑA FUE BALEADO

Las pesquisas determinaron que Jacksue Méndez desenfundó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones en la cabeza a Peña. La víctima murió de forma inmediata en el interior de su camioneta.

Los dos antisociales robaron dos celulares y un reloj de Peña, además de unos 5.000 dólares en efectivo. Poco después, Eduard Valero y Frederick Miguel Solís Montilla (30) llegaron a la escena con un carro y facilitaron la huida de los homicidas.

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Detectives de la Delegación Municipal Valencia del Cicpc se encargaron de las pesquisas del caso y capturaron a los cuatro sospechosos del asesinato de Peña. Los detenidos quedaron en manos del Ministerio Público.