Lluvias causaron estragos en Lara: Una niña falleció tras ser arrastrada por un río crecido

Los habitantes del municipio Simón Planas, en el este del estado Lara, están conmocionados por la muerte de una niña durante la crecida de un río. La pequeña perdió la vida ahogada por la intensidad del agua.

Los hechos se dieron el sábado río La Miel, localizado en la parroquia Gustavo Vegas León. De acuerdo a medios larenses, la niña fue con su familia a este balneario para pasar un día de descanso y disfrute.

Mientras que varias personas estaban en el agua, el río presentó una crecida sin precedentes en esa jornada. Una gran corriente descendió por un lado del torrente, arrastrando a varios bañistas, incluyendo a la niña.

LA NIÑA MURIÓ AHOGADA

Varios de los testigos intervinieron e intentaron auxiliar a los afectados. Así pues, lograron poner llevar a varios adultos y menores de edad hasta la orilla, poniéndolos a salvo. Sin embargo, la niña no ocurrió la misma suerte.

Seres queridos y voluntarios pusieron en marcha una operación de búsqueda para dar con el paradero de la niña. Unos minutos después de la crecida, localizaron el cuerpo de la pequeña río abajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: NIÑO MURIÓ TRAS FUERTES LLUVIAS EN ZULIA, PARTE DE SU VIVIENDA SE DESPLOMÓ

Organismos de emergencias se desplazaron al lugar para levantar el cadáver de la niña. Mientras tanto, las autoridades alertaron de las lluvias en las cabeceras de las montañas y recordaron que la gran cantidad de agua puede generar crecidas en segundos.

La muerte de la niña ocurrió en un fin de semana marcado por intensas lluvias en el occidente del país. Otro menor de edad falleció el domingo en la localidad de Sinamaica, estado Zulia, cuando parte de su vivienda se desplomó.