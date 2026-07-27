EN VIDEO: Niño murió tras fuertes lluvias en Zulia, parte de su vivienda se desplomó

Luego de las intensas lluvias reportadas la noche de este domingo en el estado Zulia se reportó la muerte de un niño de cinco años al desplomarse su vivienda.

Los hechos ocurrieron específicamente en el municipio Guajira, en la población de Sinamaica en el sector La Curva.

Para el momento del hecho ocurrido pasada las 2 de la mañana de este lunes, el niño se encontraba durmiendo en una hamaca. En la casa también estaban sus padres y su hermano de seis años, quienes resultaron con lesiones leves.

De acuerdo con medios locales, las lluvias y vientos que superaron los 80 kilómetros por hora arrancaron el techo de la vivienda y provocaron el colapso de la misma. En ese momento el pequeño se golpeó fuertemente contra el suelo.

#AvanceNV | Una lamentable tragedia enluta a la comunidad tras las intensas precipitaciones registradas la noche de este domingo. Las autoridades reportaron el fallecimiento de un niño de apenas 5 años de edad, luego de que su vivienda cediera y se desmoronara a causa de la… pic.twitter.com/3cRNJONaN2 — Noticias Venevision (@noticierovv) July 27, 2026

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia acudieron de inmediato a la vivienda para ayudar a los heridos. No obstante, al momento de su arribo ya el niño no presentaba signos vitales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, así como también de la gobernación del estado Zulia ofrezcan más detalles sobre este suceso.