Le dijo a su jefe que lo habían robado mientras realizaba un mandado de la empresa y se quedó con los 8.000 dólares

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre por simulación de un hecho punible en Caracas.

El sujeto quedó identificado como Ademir Nomar Andrade Paredes, de 27 años. La captura se realizó en la parroquia Santa Teresa del municipio Libertador.

El director del Cicpc, Douglas Rico, acotó que el jefe de Ademir acudió al despacho policial para informar que este había sido despojado de su vehículo tipo moto y 8.000 dólares, producto de las labores de la empresa.

«Los detectives, al entrevistar a Andrade, este indicó que había sido sometido por presuntos hombres que portaban indumentaria policial cuando transitaba por Montalbán, a la altura del Distribuidor La Yaguara», comentó.

En ese sentido, el hombre indicó que los presuntos policías lo despojaron del vehículo y el dinero.

Sin embargo, al ahondar en el proceso de investigación, los funcionarios del Cicpc determinaron que dicha versión era falsa, y que Andrade «se apoderó el dinero, realizando gastos personales».

«Tras ser detenido, se ubicó un Keeway EK Xpress, placa AN7O00G, que había sido reportada como robada y 2.300 dólares en efectivo», señaló Rico.

El caso quedó en manos del Ministerio Público.

OTRO CASO: HOMBRE ALQUILABA VEHÍCULOS, FALSIFICABA LOS DOCUMENTOS Y LUEGO LOS VENDÍA EN OCUMARE DEL TUY

Las autoridades policiales capturaron a un hombre de 25 años, identificado como José Manuel Mujica Villaparedes, quien estaría involucrado en varias estafas con vehículos en la localidad de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.

De acuerdo a las investigaciones, Mujica «se dedicaba a alquilar vehículos» y, una vez estaban en sus manos, falsificaba los documentos de propiedad. Luego, supuestamente, vendía las camionetas y carros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABERRADOS SECUESTRARON A DOS ADOLESCENTES, LO QUE LE HICIERON DURANTE TRES DÍAS ES ESPELUZNANTE

«Les falsificaba la documentación, haciéndolos ver como de su propiedad. Posteriormente, ubicaba a terceros y mediante el engaño, realizar el cambio de vehículos y dinero a su favor», dijo Douglas Rico.

En caso de que el acuerdo incluyera otro vehículo, apenas estaba sus manos, Mujica lo ponía en venta y lo comercializaba. Según Rico, el sospechoso habría «perjudicado» a 10 personas hasta el momento de su captura.