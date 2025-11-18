Sucesos

Aberrados secuestraron a dos adolescentes, lo que le hicieron durante tres días es espeluznante

Las autoridades policiales capturaron el lunes a un sujeto de 22 años, identificado como Gabriel Alexander Ruiz Urquiola, quien habría secuestrado y abusado sexualmente de dos adolescentes en el municipio Los Guayos, en el estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Ruiz. Las víctimas eran dos adolescentes, de 13 y 15 años, que estaban en una piscina con el sospechoso y otro sujeto de 36 años, quien se encuentra prófugo.

De acuerdo a las investigaciones, los sujetos se ganaron la confianza de las adolescentes y, «mediante destrezas y engaños», las llevaron hasta una vivienda del sector Josefa Camejo, calle Páez, parroquia Urbana Los Guayos.

Una vez estaban en la vivienda, los sujetos amenazaron de muerte a las adolescentes. «Valiéndose de su fuerza física, las obligaron a consumir sustancias psicotrópicas y abusaron sexualmente durante tres días», dijo Rico.

ADOLESCENTES ESCAPARON

Las autoridades tuvieron conocimiento del caso cuando una de las adolescentes fue reportada como desaparecida. Sin embargo, las víctimas pasaron tres días con los presuntos abusadores hasta que consiguieron huir de la vivienda.

«Las víctimas aprovecharon cuando uno de los antisociales salió de la vivienda y durante un descuido del otro criminal, huyeron», explicó Rico. Luego las fuerzas de seguridad dieron con el paradero de Ruiz, resultando detenido.

El caso de las adolescentes quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

El sospechoso quedó a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Mientras tanto, el Cicpc se mantiene tras la pista del segundo antisocial.

