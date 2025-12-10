Sucesos

Las imágenes del gigantesco incendio que devoró varios locales en Mercado de Coche, esto dijeron los bomberos

2 Min de Lectura
Este martes en horas de la noche se registró un fuerte incendio en las inmediaciones del Mercado Mayorista de la parroquia Coche, en el municipio Libertador de Caracas que se expandió rápidamente ante la desesperación de los afectados.

A través de redes sociales empezaron a circular videos de como una extensa cortina de humo salía desde el interior de varios locales que ya se encontraban cerrados.

Organismos de seguridad arribaron hasta el sitio para controlar la situación. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio

Según reportaron varios medios, el incendio se originó dentro de una estructura de dos niveles, ubicada dentro del Mercado. Afortunadamente no hubo ninguna víctima.

LEA TAMBIÉN: EN LA GUAIRA: ABUELITA MURIÓ LA EXPLOSIÓN DE SU APARTAMENTO, VARIOS VECINOS RESULTARON AFECTADOS

Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que el fuego se extendió específicamente en el primer nivel de la estructura y afectó a dos establecimientos mixtos, en los cuales se encontraron doce congeladores tipo cava-cuarto.

Esta situación de emergencia ameritó la participación de  Cuerpo de Bomberos de Caracas, con una unidad multipropósito de los Bomberos de Chacao, un camión cisterna del Cuartel Central, dos vehículos de intervención rápida (VIR), un componente del Grupo Motorizado para la Atención de Emergencias y una unidad de transporte, con lo que lograron controlar y extinguir las llamas.

También estuvo presente una unidad de rescate y una ambulancia de Protección Civil. En esta línea los bomberos contaron con el apoyo de 12 agentes de la Policía Nacional Bolivariana, seis funcionarios de la Guardia Nacional, y catorce rescatistas de protección civil, nacionales y  del municipio Libertador.

