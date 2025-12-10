En La Guaira: Abuelita murió la explosión de su apartamento, varios vecinos resultaron afectados

Los habitantes de la parroquia Maiquetía, en el estado La Guaira, están conmocionados por la muerte de una mujer de 72 años, llamada Lourdes Mildred, luego de que ocurrió una fuerte explosión por una presunta fuga de gas.

Los hechos se dieron cerca de las 6 de la mañana en las Residencias Alejandro Humbolt. De acuerdo al medio Últimas Noticias, los vecinos escucharon una fuerte explosión que dejó varios apartamentos afectados.

Lourdes, que era costurera y vivía en el apartamento A217 de la torre A, quedó atrapada en su vivienda tras la explosión. Aunque los vecinos intentaron auxiliarla, no pudieron ingresar porque la puerta estaba cerrada, a lo que se sumaba el humo y los escombros.

DAÑOS DE LA EXPLOSIÓN

Los organismos de emergencias se desplazaron hasta el edificio y confirmaron que la septuagenaria había muerto en la explosión. El Cuerpo de Bomberos del estado La Guaira y de Bomberos Marinos controlaron las llamas.

La fuerte explosión afectó en distinta medida a 15 apartamentos. Reportes preliminares indican que hubo ventanales destruidos, daños estructurales, instalaciones eléctricas comprometidas y pérdidas por el humo y el agua.

Los vecinos afirmaron que en las horas previas a la explosión había un olor a gas en el edificio. Una vez ocurrió la deflagración, el incendio se propagó a otros apartamentos y varios residentes fueron evacuados.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar la causa de la explosión. Aunque el edificio cuenta con suministro de gas directo y algunos apartamentos tienen bombonas, se mantienen abiertas todas las hipótesis.