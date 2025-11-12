Las graves quemaduras que sufrió niña al caer en hueco con restos de una fogata en playa de Lechería

Una niña de tres años sufrió quemaduras de distinta gravedad al caer en un hueco con restos de una fogata en Lechería, estado Anzoátegui. A un mes del siniestro, su familia exige que se haga justicia.

Los hechos se dieron en una playa ubicada detrás de la urbanización Puerto Morro, en el municipio Diego Bautista Urbaneja. De acuerdo al medio local El Tiempo, la niña resultó herida cerca de la 1 de la tarde del 28 de septiembre.

La familia estaba pasando un domingo en la playa para descansar, cuando la niña cayó en el agujero. Se presume que un grupo de personas encendió una fogata en el hueco la noche anterior, pero no la apagaron correctamente.

Tras el incidente, la niña fue trasladada de emergencia a un centro de salud. Los médicos determinaron que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en manos, piernas y otras partes del cuerpo.

PIDEN JUSTICIA POR LA NIÑA

La familia de la niña presentó una denuncia ante las autoridades locales. Según pudieron conocer, «personas inescrupulosas hicieron una fogata el día antes», a pesar de que los vigilantes de la zona les dejaron claro que estaba prohibido.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) habría identificado a estas personas, según la familia de la niña. Sin embargo, la madre de la pequeña lamentó la lentitud del proceso.

«Luego de que los citaron, mandaron los papeles al Ministerio Público y allá me dicen que todavía hacen falta unas diligencias por parte del Cicpc. Entonces, ya tenemos mes y medio y no he visto resultados», agregó.

La familia insiste en que los responsables no tomaron en cuenta que alguien «podría sufrir un accidente». Por tanto, aseguraron que el caso de la niña «no puede quedar impune» y pidieron que los responsables «paguen por el daño ocasionado».