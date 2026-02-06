La versión oficial del asesinato de una expolicía en San Felipe, confirmaron detención del sospechoso

Sucesos

Las autoridades revelaron esta semana los detalles oficiales del asesinato de una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificada como Wiliannys López, en el municipio San Felipe, estado Yaracuy.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre el caso de López. Tras varios días de reportes en medios de comunicación, hay una versión oficial sobre el crimen ocurrido el 22 de enero.

En primera instancia, las autoridades precisaron que el crimen ocurrió en el sector rural El Trompillo. Unos días después del asesinato de López, detectives del Cicpc capturaron al sospechoso, Ernesto José Lugo Sánchez, y esclarecieron el crimen.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

«El victimario abordó a la víctima y le ofreció llevarla a su destino a bordo de un vehículo clase moto; sin embargo, al ganarse su confianza y que accedió al traslado, el hombre la llevó a una zona boscosa, donde la abusó sexualmente», expuso Rico.

ASESINATO DE LÓPEZ

Luego de cometer el brutal abuso, Lugo habría buscado «ocultar su rastro» y le quitó la vida a López. «Procedió a asfixiarla hasta dejarla sin signos vitales y huyó del lugar de manera inmediata», indicó el reporte.

Las investigaciones determinaron que Lugo era el principal sospechoso. Aunque los primeros reportes indicaban que habría sido detenido en el estado Portuguesa, realmente el Cicpc lo ubicó en el sector Las Mercedes, en San Felipe.

Luego cuenta con antecedentes penales por violación. Una vez fue trasladado a los calabozos de la localidad, el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos por el asesinato de López.

