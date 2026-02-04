La trágica venganza contra Rossana a manos de su expareja, un caso que conmociona a La Guaira

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un hombre de 46 años, identificado como Julio Cesar Salazar Villalba, quien habría asesinado a su expareja en la parroquia Catia la Mar, estado La Guaira.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que los hechos se dieron en el sector La Atlántida. La víctima fue identificada como Rossana Alejandra Hernández Mayora, de 44 años, expareja de Salazar.

El pasado 24 de enero, Hernández y Salazar protagonizaron una severa discusión. La situación escaló rápidamente porque la mujer «no deseaba continuar la relación sentimental», algo que no aceptaba el sujeto.

«Durante el altercado este desenfundó un arma de fuego, accionándola contra la mujer, cegándole la vida de manera inmediata, para luego huir del sitio», detalló Rico en su cuenta de Instagram.

CAPTURA DE SALAZAR

Aunque Salazar intentó escapar de la zona, fue avistado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Al ignorar la voz de alto, se desató un breve enfrentamiento en el que resultó herido.

«En la huida del hombre, fue sorprendido por comisiones de la PNB, donde se enfrentó a las mismas y resultó lesionado, siendo llevado a un centro de salud, donde recibió atención médica», acotó el reporte policial.

Salazar fue detenido en el centro de salud y su caso quedó a la orden del Ministerio Público. Detectives de la Delegación Municipal La Guaira se encargaron de las pesquisas del caso.