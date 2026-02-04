Sucesos

La trágica venganza contra Rossana a manos de su expareja, un caso que conmociona a La Guaira

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un hombre de 46 años, identificado como Julio Cesar Salazar Villalba, quien habría asesinado a su expareja en la parroquia Catia la Mar, estado La Guaira.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que los hechos se dieron en el sector La Atlántida. La víctima fue identificada como Rossana Alejandra Hernández Mayora, de 44 años, expareja de Salazar.

Leer Más

Hijo de reconocido actor español confesó haber descuartizado a un hombre por «miedo» a que lo engañara
Mujer murió en un incendio ocasionado por árbol de Navidad en Lechería, pero salvó a toda su familia
MIRANDA: Tomó un bate para defender a su madre de las agresiones de su padrastro y el desenlace fue fatal

El pasado 24 de enero, Hernández y Salazar protagonizaron una severa discusión. La situación escaló rápidamente porque la mujer «no deseaba continuar la relación sentimental», algo que no aceptaba el sujeto.

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

«Durante el altercado este desenfundó un arma de fuego, accionándola contra la mujer, cegándole la vida de manera inmediata, para luego huir del sitio», detalló Rico en su cuenta de Instagram.

CAPTURA DE SALAZAR

Aunque Salazar intentó escapar de la zona, fue avistado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Al ignorar la voz de alto, se desató un breve enfrentamiento en el que resultó herido.

«En la huida del hombre, fue sorprendido por comisiones de la PNB, donde se enfrentó a las mismas y resultó lesionado, siendo llevado a un centro de salud, donde recibió atención médica», acotó el reporte policial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL CRIMEN CONTRA LEODAN: SU ‘NOVIA’ ADOLESCENTE LE ARMÓ UNA EMBOSCADA JUNTO A UN CÓMPLICE

Salazar fue detenido en el centro de salud y su caso quedó a la orden del Ministerio Público. Detectives de la Delegación Municipal La Guaira se encargaron de las pesquisas del caso.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¡Orgullo criollo! Andy Borregales preparado para el Super Bowl: «Estoy tratando de representar a Venezuela»
Deportes
LA IMAGEN: Trump muestra por primera vez el polémico Salón de Baile de la Casa Blanca, “será el más grandioso”, asegura
EEUU
Trump dio detalles de su reunión con Petro en la Casa Blanca y recordó el momento cuando se sintió ‘insultado’
EEUU