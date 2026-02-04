El crimen contra Leodan: Su ‘novia’ adolescente le armó una emboscada junto a un cómplice

Las autoridades policiales esclarecieron este martes la muerte de un hombre de 58 años, identificado como Leodan del Valle Cedeño Zorrilla, quien habría sido asesinado por su ‘novia’ adolescente y otro sujeto en la ciudad de San Félix, en el estado Bolívar.

Los hechos se dieron el pasado 17 de enero en el sector Vista Alegre, en la parroquia Chirica, municipio Caroní. Presuntamente, Cedeño fue asesinado por su pareja sentimental, una joven de 16 años, y Alexander José Granado Flores, de 45.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó que Cedeño le habría llamado la atención a la joven por el «alto consumo de estupefacientes» que ella tenía con Granado.

«Esta acción enfureció a la fémina, quien, junto a Granado, se abalanzaron contra la víctima, propinándole múltiples golpes, hasta dejarlo sin signos vitales, para luego huir del sitio», detalló Rico en su cuenta de Instagram.

CONMOCIÓN POR CEDEÑO

Detectives del Cicpc levantaron el cuerpo de Cedeño y lo trasladaron a la morgue. La Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Ciudad Guayana se encargó de las pesquisas del caso.

Una vez determinaron la principal hipótesis, los agentes capturaron a la adolescente y a Granado en la parroquia Simón Bolívar, San Félix. El caso quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad.