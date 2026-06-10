La muerte del abuelito Pedro conmociona La Guaira, todo comenzó con una confusa discusión vecinal

Los habitantes de la parroquia Carayaca, en La Guaira, están conmocionados por el caso de un hombre de 75 años, identificado como Pedro Benigno Arguinzones Díaz, quien murió tras una disputa vecinal.

Los hechos se dieron en el sector Vista al Mar, el pasado 6 de junio. Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que el presunto victimario fue Fleury Rahyl Escalona Lizcano, de 50 años.

De acuerdo a las investigaciones, Arguinzones y Escalona tuvieron una severa discusión por problemas vecinales. La situación escaló con el paso de los minutos hasta que alcanzó la violencia.

Escalona, presuntamente, agredió al sexagenario, quien cayó al suelo. Su estado de salud se agravó tras el ataque y tuvo que ser trasladado de emergencia hasta la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado, en donde falleció por un infarto.

CAPTURA DEL SOSPECHOSO

Funcionarios de la Policía de La Guaira se desplazaron hasta la vivienda donde ocurrió la agresión. Mientras que Arguinzones era trasladado a un centro de salud, retuvieron a Escalona para evitar su fuga.

Detectives del Cicpc se apersonaron en la zona y, una vez fue confirmada la muerte de Arguinzones, concretaron la detención de Escalona. El sospechoso fue trasladado a los calabozos de la entidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.