Sucesos

Cayeron extorsionadores del Mercado de Coche: estas eran las represalias que aplicaban a comerciantes ‘que no pagaban’

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de tres presuntos integrantes de la banda Yender La Vega, quienes, presuntamente, se dedicaban a la extorsión en el Mercado de Coche, en el municipio Libertador de Caracas.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en sus redes sociales sobre la banda. Presuntamente, los sujetos cobraban extorsiones a los trabajadores del mercado.

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«Su modo de operar consistía en exigir el pago ilegal de dólares americanos por cada vehículo con mercancía que ingresaba al mercado», indicó el reporte policial. En caso de negarse, la banda amenazaba a los trabajadores.

El Cicpc se encargó de las investigaciones del caso. Foto: Archivo

«Aseguraban que, de negarse a cancelar los montos estipulados, el resto de los integrantes de la banda atentaría de manera violenta contra sus vidas e impediría la comercialización de sus rubros comerciales», indicó Douglas Rico.

INTEGRANTES DE LA BANDA

Detectives de la División de Investigaciones de Extorsión del Cicpc se encargaron de las pesquisas del caso. Finalmente, capturaron a los presuntos integrantes de la banda en el sector El Tercero, calle Los Quesos de la parroquia Coche

Los detenidos fueron identificados como Carolina Maryuri Mogollón García (43 años); Yorman José Matos González, alias El Gordo (38) y José Gustavo Velásquez Tovar, alias José La Torre (52), quien estaba solicitado por extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio y asociación para delinquir.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los demás integrantes de la banda. El principal objetivo es Yerder Armando Paredes Ortis, alias Yender, presunto líder de la organización.

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