La madre fue testigo: Niño no dejaba de llorar y el padrastro descargó su furia con fuertes correazos en Guárico

La localidad de Calabozo, en el estado Guárico, fue escenario de un trágico suceso. Un niño de apenas un año y 10 meses de vida murió producto de las severas lesiones que sufrió en una brutal golpiza propinada por su padrastro.

El caso salió a la luz cuando el niño ingresó al Hospital Dr. Francisco Urdaneta Delgado de Calabozo. A pesar de que fue enviado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el pequeño llegó sin signos vitales.

De acuerdo al medio regional Noticias Calabozo, el niño ingresó al centro de salud con politraumatismos, fracturas en varias partes del cuerpo y un traumatismo craneoencefálico severo.

Inicialmente, la madre y padrastro afirmaron que el niño sufrió las lesiones en dos caídas accidentales mientras lo bañaban. Sin embargo, el personal médico dudó de esta versión, alegando que las evidencias físicas la contradecían.

NIÑO MURIÓ EN UNA GOLPIZA

El diagnóstico inicial dejó claro que el niño había pasado por un severo maltrato físico infantil de manera prolongada. Por tanto, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron al hospital.

Presuntamente, el niño murió producto de una agresión realizada por su padrastro, quien habría golpeado al niño con la hebilla de una correa. ¿La razón? El pequeño no dejaba de llorar, según versiones extraoficiales.

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Las pesquisas llevaron a la detención de la madre del niño, quien sería una mujer de 26 años, y el padrastro, un sujeto de 39. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.