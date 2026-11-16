Los organismos de emergencias rescataron a un perro que quedó atrapado en un conducto subterráneo en el municipio Andrés Bello, estado Miranda. Tras varias horas de trabajo, el animal pudo salir a la superficie sano y salvo.

El Cuerpo de Bomberos de Miranda informó en sus redes sociales el rescate del perro. Los hechos se dieron en el sector La Yuca, adyacente al Club La Vista de San José, en donde vecinos alertaron de la situación.

Habitantes del sector escucharon los aullidos del perro y se percataron que provenían del subsuelo. Un conjunto de bomberos se desplazó hasta la zona y puso en marcha un operativo para auxiliar al animal.

«Al llegar al sitio, nuestros uniformados verificaron la compleja ubicación del perro y desplegaron las maniobras técnicas de salvamento correspondientes», indicó el reporte bomberil.

PERRO FUE RESCATADO

Los bomberos trabajaron de «forma ininterrumpida durante tres horas y media» y lograron rescatar al perro. En las imágenes se aprecia que el animal estaba dentro de un conducto y tan solo su cabeza estaba sobre la superficie.

El operativo fue un éxito y el perro logró salir ileso del conducto. Igualmente, los rescatistas le brindaron primeros auxilios al animal, verificando que se encontraba en un buen estado de salud.

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En una imagen se puede a los rescatistas junto a un hombre que se presume sería el dueño del perro. Otra fotografía captó el momento en que los bomberos trabajaban para auxiliar al pequeño animal.