Sucesos

La impactante razón por la que una mujer «desapareció» en Zulia junto a sus cuatro hijos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Una mujer de 24 años, identificada como Dania Paola Dobobuto Velásquez, y sus cuatro hijos aparecieron el jueves sanos y salvos, luego de que fueron reportados como desaparecidos en el estado Zulia.

Tabla de Contenido

Los habitantes de Ciudad Ojeda, en el municipio Lagunillas, estaban conmocionados por la repentina desaparición de Dania y sus hijos de siete, seis, cuatro y tres años. La joven partió a Santa Bárbara del Zulia, pero nunca se comunicó con su familia.

Leer Más

Designan fiscales para investigar posible envenenamiento de mascotas en Lara
Designan fiscales para investigar posible envenenamiento de mascotas en Lara
EN ZULIA: Acribillaron a chofer de autobús por negarse a pagar la “vacuna”
El video viral del accidente en La Urbina: Hombre perdió el control del carro y chocó en plena vía, hubo un muerto

Pocos días después, Dania rompió el silencio y afirmó que no había sido secuestrada. Al contrario, aseguró que estaba bien, acompañada por sus hijos, y que decidió irse de su hogar por problemas con su esposo.

Dania junto a sus hijos. Foto: cortesía

«Yo quiero dejar bien claro que no estoy secuestrada ni yo secuestré a mis hijos. Ellos están bien conmigo y yo solo me fui de Ciudad Ojeda, porque mi marido me maltrata», relató Dania, de acuerdo a Noticia al Minuto.

¿DÓNDE ESTABA DANIA?

La preocupación comenzó cuando Dania no avisó a su familia de su viaje, pero la joven afirmó que no se podía comunicar. «No le dije nada a nadie porque no tenía teléfono, lo vendí para conseguir los pasajes», expuso.

Dania aseguró que se desplazó hasta Santa Bárbara del Zulia y se instaló en una finca donde le ofrecieron trabajo. Los dueños de la propiedad también le brindaron un espacio para que viviera con sus hijos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UN NIÑO MURIÓ AL INTOXICARSE EN UN COMEDOR COMUNITARIO, SUS HERMANITOS ESTÁN HOSPITALIZADOS

Las autoridades encontraron a Dania, junto a sus hijos, en la finca y les brindaron atención médica. La joven subrayó que solamente quería empezar una nueva vida lejos de su esposo, padre de los niños.

El caso salió a la luz el fin de semana cuando la madre de Dania denunció la desaparición de su hija y la de sus nietos. «Su marido tampoco sabe nada», apuntó la mujer.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las abrumadoras imágenes de un incendio en planta automotriz de Luisiana, evacúan la zona y se teme lo peor
EEUU
¡Un ataúd de oro y más! El excéntrico funeral de un popular empresario que se viralizó
Tendencias
«Se declaró culpable»: Este sería el castigo para hombre que amenazó a Trump con quitarle la vida
EEUU