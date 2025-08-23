La impactante razón por la que una mujer «desapareció» en Zulia junto a sus cuatro hijos

Una mujer de 24 años, identificada como Dania Paola Dobobuto Velásquez, y sus cuatro hijos aparecieron el jueves sanos y salvos, luego de que fueron reportados como desaparecidos en el estado Zulia.

Los habitantes de Ciudad Ojeda, en el municipio Lagunillas, estaban conmocionados por la repentina desaparición de Dania y sus hijos de siete, seis, cuatro y tres años. La joven partió a Santa Bárbara del Zulia, pero nunca se comunicó con su familia.

Pocos días después, Dania rompió el silencio y afirmó que no había sido secuestrada. Al contrario, aseguró que estaba bien, acompañada por sus hijos, y que decidió irse de su hogar por problemas con su esposo.

«Yo quiero dejar bien claro que no estoy secuestrada ni yo secuestré a mis hijos. Ellos están bien conmigo y yo solo me fui de Ciudad Ojeda, porque mi marido me maltrata», relató Dania, de acuerdo a Noticia al Minuto.

¿DÓNDE ESTABA DANIA?

La preocupación comenzó cuando Dania no avisó a su familia de su viaje, pero la joven afirmó que no se podía comunicar. «No le dije nada a nadie porque no tenía teléfono, lo vendí para conseguir los pasajes», expuso.

Dania aseguró que se desplazó hasta Santa Bárbara del Zulia y se instaló en una finca donde le ofrecieron trabajo. Los dueños de la propiedad también le brindaron un espacio para que viviera con sus hijos.

Las autoridades encontraron a Dania, junto a sus hijos, en la finca y les brindaron atención médica. La joven subrayó que solamente quería empezar una nueva vida lejos de su esposo, padre de los niños.

El caso salió a la luz el fin de semana cuando la madre de Dania denunció la desaparición de su hija y la de sus nietos. «Su marido tampoco sabe nada», apuntó la mujer.