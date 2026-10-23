VIRAL: Así está el morrocoy Goliat, tras críticas en redes por ser pintado de azul durante una marcha

Cientos de venezolanos participaron el jueves en una marcha opositora en Caracas y otras ciudades del país. Más allá de las exigencias políticas y sociales, se viralizó el caso de Goliat, un morrocoy que fue llevado a la manifestación.

Una cuenta de X (Twitter) identificada como ER DJ difundió un video de Goliat en la marcha. En las imágenes se puede ver al morrocoy con su caparazón pintado de azul celeste y una clara crítica a la Mesa de Diálogo.

«Así va la mesa de negociación en Venezuela», indicaba el texto escrito en un pequeño cartel que ondeaba sobre Goliat. «El pueblo lo que necesita que decidan de una vez una fecha para la elección presidenciales», señala la descripción del video.

El video de Goliat se viralizó a toda velocidad en redes sociales y en apenas un día cuenta con más de 130.000 reproducciones. Aunque algunos calificaron de ingeniosa la idea, otros lamentaron la situación del morrocoy.

¿QUÉ PASÓ CON GOLIAT?

Diversas personas condenaron lo ocurrido con Goliat, alegando que no hacía falta pintar su caparazón para transmitir el mensaje. Esta clase de comentarios generaron miles de likes, generando un debate sobre el maltrato animal.

Ante la magnitud del escándalo, el usuario que difundió las imágenes aseguró que Goliat estaba «limpio y sano». En ese sentido, mostró un video en el que el morrocoy fue lavado y no tiene más pintura en su caparazón.

«Goliat, un Morrocoy que se pintó de azul en pintura de agua, la idea es trasmitir un mensaje y creo que se lo logró», explicó el usuario, en unas palabras destinadas a los «que nos insultaron o preocupados».