LA GUAIRA: Trabajador de la Alcaldía de Vargas fue arrollado por un autobús cuando realizaba labores de mantenimiento

Un trabajador de la Alcaldía de Vargas falleció la noche del viernes mientras realizaba labores de mantenimiento en una vía de dicha localidad del estado La Guaira, después de que un autobús que cubría la ruta Catia la Mar – Caribe lo arrollara.

Según el reporte de La Verdad de Vargas, la unidad trasladaba a jugadores infantiles de voleibol. «El trabajador de la alcaldía se encontraba haciendo mantenimiento en la vía. Aunque habían señalizaciones, (el conductor) no lo visualizó», afirmó el reportero Rodolfo Ruiz desde el sitio.

Se pudo observar que funcionarios de la Policía de La Guaira arribaron al sitio para acordonar la zona y ordenar el tráfico vehicular. Además, otros trabajadores y compañeros del fallecido mostraron caras de angustias antes de que se le declarara sin vida.

Asimismo, se apreció que la iluminación en la avenida era considerablemente débil, por lo que se puede intuir que habría influido en el trágico desenlace. Hasta los momentos, no se conocen mayores detalles del suceso.

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OTRO ACCIDENTE FATAL EN VARGAS

En otro hecho, una funcionaria de la Policía Municipal de Vargas, identificada como Lisbeth Ramos, murió el pasado domingo en la parroquia Caraballeda, La Guaira. La agente terminó arrollada por una unidad de transporte público.

Los hechos se dieron en la mañana del domingo en el sector Tanaguarena. De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, Ramos viajaba en una motocicleta amarilla, conducida por su pareja, el también funcionario Johnny Sánchez.

Una cámara de seguridad cercana captó el momento en que la motocicleta fue impactada en su parte trasera por un autobús Encava. Ramos como estaba como parrillera y quedó atrapada debajo del vehículo de transporte público, siendo arrastrada por unos 15 metros.

Los testigos relataron que Ramos sufrió graves heridas en el siniestro. El agente Sánchez, por su parte, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia hasta el Seguro Social de la zona.

Las autoridades policiales pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y las responsabilidades.