LA GUAIRA: Se lanzó al mar a salvar a sus primitos y todo terminó en tragedia

Un hecho trágico ocurrió este sábado en el Balneario de Naiguatá, en La Guaira, cuando un joven de 15 años se lanzó al mar a tratar de salvar a sus primitos, pero lamentablemente terminó siendo arrastrado por la corriente.

Este trágico hecho conmocionó a los presentes y a los equipos de rescate, quienes aún no han dado con el paradero del cuerpo del adolescente.

UN DÍA DE ESPARCIMIENTO QUE SALIÓ MAL

Eran las 8 de la mañana cuando Nilson Rivero, de 15 años de edad, llegó a la playa con su tía y tres primos. Según reseñó La Verdad de Vargas, el jovencito estaba feliz e incluso se tomó varias fotos con ellos.

Como era de esperarse, todos se metieron al mar, pero, en un momento todo cambió. Los niños se estaban ahogando, por lo que Nilson no lo pensó y se dispuso a rescatarlos.

De acuerdo al mencionado medio la madre de los pequeños también se metió para salvar a sus hijos, pero no se dio cuenta de que su sobrino también estaba en el agua.

Al parecer, el jovencito estaba agotado por el esfuerzo y no logró salir.

Posteriormente, funcionarios de los organismos de seguridad lo buscaron varias horas, pero no dieron con él y tuvieron que suspender la búsqueda, cuando las condiciones del mar los obligó a hacerlo.

Se espera que en las próximas horas se reanude la búsqueda, si las condiciones así lo permiten.