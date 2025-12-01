Sucesos

LA GUAIRA: Llevó al hijastro grave al hospital y dijo que se “cayó de la cama”, pero descubrieron la siniestra verdad

Conmoción en Falcón: Una señora se electrocutó cuando conectaba una bomba de agua

Los habitantes de la comunidad de Mamo, en el estado La Guaira, están conmocionados por el caso de un niño de apenas dos años que, presuntamente, murió tras una brutal agresión de su padrastro.

El caso salió a la luz en la tarde del pasado 26 de noviembre, cuando el niño fue ingresado a la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado. En un principio, el padrastro, llamado Jowell Muller, dijo que el pequeño se había «caído de la cama».

El personal de guardia le brindó atención de emergencia al niño, que presentaba lesiones y hematomas generalizados, además de sangrado bucal. Además, tenía un nivel de conciencia que evidenciaba un severo daño cerebral, según Últimas Noticias.

Los médicos diagnosticaron al niño con un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo toracoabdominal cerrado. Producto de la gravedad de sus heridas, murió en la madrugada del jueves, 27 de noviembre.

INVESTIGAN EL CASO

A pesar de que fue confirmada la muerte del niño, el personal médico activó el protocolo correspondiente y alertó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Consejo Principal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y dudaron de la versión oficial. Tras las averiguaciones iniciales, la principal hipótesis indica que Muller habría propinado una brutal golpiza al niño porque este rompió una sábana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO SENSIBLE: CONMOCIÓN EN FALCÓN POR LOS HORRORES QUE VIVIÓ UN NIÑO, LO ENCONTRARON ENCADENADO A UNA SILLA

Los agentes capturaron al padrastro del niño y a la madre, identificada como Maikelys Hidalgo, quienes fueron recluidos en la sede del Cicpc. Mientras tanto, los familiares del pequeño exigen que se haga justicia en el caso.

