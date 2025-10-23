LA GUAIRA: Joven fue regañada por su mamá y horas después la hallaron sin vida, dejó una carta de despedida

Los habitantes de la localidad de Zamora, en el estado La Guaira, están conmocionados por la muerte de una adolescente de apenas 16 años, que fue encontrada sin signos vitales en su vivienda.

Los hechos se dieron en la noche del martes el sector Petit Medina de la parroquia Urimare, de acuerdo a Vargas Reporta. Antes de la tragedia, la adolescente habría tenido una discusión con su madre durante una fiesta de cumpleaños.

La reseña policial indicó que la madre de la adolescente le llamó la atención. Aparentemente, usó como ejemplo el regaño de otra mujer a su hijo «para enseñarle a aceptar correcciones».

La adolescente se molestó por lo ocurrido, pero la situación no escaló y se limitó a retirarse a su hogar. Apenas una hora después, su madre regresó a la vivienda, pero encontró la puerta principal obstruida.

CARTA DE LA ADOLESCENTE

Con la ayuda de un vecino, la madre logró ingresar a la casa y encontró a su hija ahorcada. De inmediato fue trasladada a la Clínica Popular Alfredo Machado de Catia la Mar, pero ingresó sin signos vitales.

Antes de quitarse la vida, la adolescente dejó un mensaje. «A veces intentar ser buena cuando en realidad no lo eres, es muy difícil ver cómo todos te juzgan cuando solo necesitas ser comprendida, muchas veces en vez de un regaño, hace falta un abrazo», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A MADRE DESALMADA POR QUEMAR LA CARA DE SU PEQUEÑO HIJO CON UNA CUCHARILLA CALIENTE

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas para conocer más detalles sobre la muerte de la adolescente.