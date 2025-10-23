Detuvieron a madre desalmada por quemar la cara de su pequeño hijo con una cucharilla caliente

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer por agredir brutalmente a su propio hijo de tan solo cuatro años.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que la desalmada madre responde al nombre de Krisber de los Ángeles Manzano. Esta mujer tendrá que rendir cuentas ante la justicia por los delitos de trato cruel.

«Los hechos ocurrieron en el sector El Progreso calle Páez Carretera vieja Caracas La Guaira, lugar donde la progenitora del niño L.E.M.M de 4 años procedió a utilizar una cucharilla caliente para quemar parte del rostro y la boca de este niño», dijo Saab en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Instagram.

En una foto compartida parcialmente por Saab se puede ver al niño con severas quemaduras en los labios, en los cachetes y en la nariz, producidas por la tortura a la que lo sometía su madre.

La mujer será imputada por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

En los comentarios de la publicación varias personas expresaron su pesar por el niño. «Dios mío querido. ¿Cómo esa mujer fue capaz de hacerle eso a su hijo ¿Pobre criatura», escribió un usuario, mientras que otro añadió: «Aquí el dolor más grande es que se supone que la madre cuida y proteja y ella le hace eso a su hijo, ese niño tiene doble dolor».