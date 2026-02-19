Sucesos

LA FOTO: Entró por sus propios medios a un hospital en Anzoátegui con un cuchillo clavado en la cabeza

Un hombre sorprendió a todos en la sala de emergencia del hospital Felipe Guevara Rojas de la ciudad del Tigre en el estado Anzoátegui, luego de entrar por sus propios medios con un cuchillo clavado en la cabeza.

La víctima responde al nombre de Rubén Fernández de 30 años de edad. A pesar de lo aparatoso de la lesión, el arma no logró perforar el cráneo ni comprometer órganos vitales.

Tras ser evaluado de urgencia por el equipo de guardia se determinó que el cuchillo solo afectó el área del cuero cabelludo.

Fernández fue sometido a una intervención menor para extraer el objeto y limpiar la zona, donde le aplicaron 10 puntos de sutura. Actualmente se encuentra fuera de peligro y bajo observación.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO

Sobre el origen del ataque, los organismos de seguridad del municipio Simón Rodríguez mantienen abierta dos líneas de investigación debido a las contradicciones de los testimonios recabados.

Una versión apuntó que Fernández se vio involucrado en una fuerte disputa con un conocido la cual escaló hasta la agresión física, indicó Televen.

La otra hipótesis sugiere que fue abordado por sujetos desconocidos quienes lo intentaron despojar de sus pertenencias.

Funcionarios policiales ya se encuentran realizando las investigaciones y entrevistas pertinentes a este caso

