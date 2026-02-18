El trágico final de Mileidy por negarse a tener relaciones íntimas con su pareja en Zulia

La justicia venezolana condenó a pasar casi dos décadas en prisión a un sujeto de 52 años, identificado como Edinson José Pulido González, por el asesinato de su pareja en el municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia.

El Ministerio Público informó este jueves en su página web sobre el caso de Pulido, sentenciado a 19 años y cuatro meses en prisión. La víctima fue su propia novia, Mileidy del Carmen Suárez Suárez, de 38 años.

El caso se remonta hasta el 28 de junio de 2024 en una vivienda del sector La Concepción. De acuerdo a las investigaciones, Pulido y Mileidy estaban consumiendo bebidas alcohólicas y llegaron al hogar en estado de ebriedad.

Pulido obligó a su pareja a tener relaciones sexuales, pero Mileidy se negó a sus exigencias. El hombre se enfureció por la actitud de su novia y, ante las repetidas negativas, la golpeó en la cabeza con sus manos.

PULIDO ESTUVO PRÓFUGO

El hijo menor de la víctima presenció toda la agresión y avisó a su tía materna sobre lo que estaba ocurriendo. En medio del caos, Pulido logró escapar de la vivienda, mientras que Mileidy quedó gravemente herida en su hogar.

Al día siguiente, Mileidy manifestó fuertes dolores por la brutal golpiza que le propinó Pulido. Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital Doctor José María Vargas, ingresó sin signos vitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRASPORTE QUE VENÍA DE LA PLAYA VOLCÓ EN COJEDES, MÁS DE 40 PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Pulido, electricista de profesión, se mantuvo prófugo por más de un año, hasta que fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 17 de noviembre de 2025. La Fiscalía 51 de Zulia imputó al sujeto por el delito de femicidio agravado.

El hombre aceptó su responsabilidad en lo ocurrido. Luego el Tribunal 4° de Juicio de Zulia emitió la referida pena de prisión contra Pulido, quien permanece privado de libertad en la sede de la GNB en la localidad.