Sucesos

El trágico final de Mileidy por negarse a tener relaciones íntimas con su pareja en Zulia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
En Bolívar: Indígena fue acribillado por dos hermanos en presunta «venganza»
Foto: Archivo

La justicia venezolana condenó a pasar casi dos décadas en prisión a un sujeto de 52 años, identificado como Edinson José Pulido González, por el asesinato de su pareja en el municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia.

Contents

El Ministerio Público informó este jueves en su página web sobre el caso de Pulido, sentenciado a 19 años y cuatro meses en prisión. La víctima fue su propia novia, Mileidy del Carmen Suárez Suárez, de 38 años.

Leer Más

APURE: PNB estaba preso y se fugó cuando lo llevaron a una visita conyugal en un hotel
EN CARACAS | Hallan el cadáver de una mujer en un hotel en la Av. Baralt, tenía varios hematomas
Joven se quitó la vida por una decepción amorosa y dejó un video de despedida: el caso que conmociona a Guárico

El caso se remonta hasta el 28 de junio de 2024 en una vivienda del sector La Concepción. De acuerdo a las investigaciones, Pulido y Mileidy estaban consumiendo bebidas alcohólicas y llegaron al hogar en estado de ebriedad.

Pulido obligó a su pareja a tener relaciones sexuales, pero Mileidy se negó a sus exigencias. El hombre se enfureció por la actitud de su novia y, ante las repetidas negativas, la golpeó en la cabeza con sus manos.

PULIDO ESTUVO PRÓFUGO

El hijo menor de la víctima presenció toda la agresión y avisó a su tía materna sobre lo que estaba ocurriendo. En medio del caos, Pulido logró escapar de la vivienda, mientras que Mileidy quedó gravemente herida en su hogar.

Al día siguiente, Mileidy manifestó fuertes dolores por la brutal golpiza que le propinó Pulido. Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital Doctor José María Vargas, ingresó sin signos vitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRASPORTE QUE VENÍA DE LA PLAYA VOLCÓ EN COJEDES, MÁS DE 40 PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Pulido, electricista de profesión, se mantuvo prófugo por más de un año, hasta que fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 17 de noviembre de 2025. La Fiscalía 51 de Zulia imputó al sujeto por el delito de femicidio agravado.

El hombre aceptó su responsabilidad en lo ocurrido. Luego el Tribunal 4° de Juicio de Zulia emitió la referida pena de prisión contra Pulido, quien permanece privado de libertad en la sede de la GNB en la localidad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Filtran la nueva y grave acusación que emitiría la Fiscalía de EEUU contra Nicolás Maduro
EEUU
Alerta: Incendios forestales podrían incrementarse en los próximos días, estas son las medidas para evitarlos
Venezuela
Fiestas de Elorza establecen normas y multas para este 2026, conócelas
Venezuela