La extraña y violenta muerte de Alexis cuando iba en camino a su trabajo: ‘intentó esquivar un carro’

Los habitantes de Valencia, estado Carabobo, están conmocionados por la inesperada muerte de un joven de 21 años, identificado como Alexis Daniel Páez Figueredo, en un extraño accidente de tránsito.

Páez falleció en la mañana del miércoles en la autopista del Este, cerca del club Cubano. De acuerdo a la periodista regional Heberlizeth González, el joven estaba conduciendo una motocicleta cuando intentó esquivar un carro.

En circunstancias que hasta el momento están poco claras, Páez se lanzó hacia un lado de la autopista y sufrió una severa herida abierta en el cuello. Unos minutos después, el joven murió en plena vía.

Organismos de emergencias se desplazaron a la escena, pero no pudieron evitar la muerte de Páez. Desde un principio, los paramédicos se vieron extrañados por la herida que tenía el joven, al sospechar que se trataba de un impacto de bala.

LA HERIDA DE PÁEZ

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en el lugar y pusieron en marcha las pesquisas. En tal sentido, levantaron el cadáver de Páez y evaluaron la lesión.

Unas horas después del siniestro determinaron que la herida fue causada por el retrovisor de la moto. El cuerpo de Páez fue trasladado a la morgue del hospital de Carabobo para los procedimientos correspondientes.

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Páez trabajaba en una reconocida tienda en el centro de Valencia e iba a buscar al encargado del local cuando ocurrió el accidente. Era asesor de ventas, pero también hacía de transportista en la empresa para obtener dinero extra.

Según su familia, Páez tenía su moto en el taller y tuvo que pedir otra prestada para cumplir con su trabajo. «Él dijo que no podía hacer el transporte porque no tenía la moto, pero siempre lo obligaban y por eso seguro pidió prestada una moto», dijo un ser querido.