La espeluznante muerte de un hombre que perdió el equilibrio mientras buscaba oro en El Callao

Los habitantes de la localidad de El Callao, estado Bolívar, están conmocionados por la muerte de un minero de 39 años, identificado como Jesús Alberto Garate Patiño, luego de caer a una fosa de unos 50 metros de profundidad.

Los hechos se dieron el lunes en un yacimiento de oro. De acuerdo a medios regionales, Garate estaba haciendo labores de explotación minera cuando perdió el equilibrio en el borde de una profunda fosa.

Mineros se percataron del accidente y pusieron en marcha una operación de búsqueda. En tal sentido, descendieron por la fosa para auxiliar a Garate, pero el hombre se encontraba sin signos vitales por la gravedad de sus lesiones.

TRASLADO DEL CUERPO DE GARATE

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta la escena. Los agentes levantaron el cadáver de Garate y lo trasladaron hasta el Callao.

El cuerpo fue ingresado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Las autoridades no han revelado detalles de la autopsia, aunque trascendió que Garate murió instantáneamente en el impacto.

La muerte de Garate no fue un caso aislado en El Callao. Hace apenas una semana, otro minero llamado Arvin Jiménez, falleció en un yacimiento de oro por una presunta intoxicación por inhalación de gases en una fosa de 35 metros de profundidad.

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Los mineros artesanales del sur del país se encuentra expuestos a numerosos riesgos, como derrumbes, inundaciones e inhalación de gases tóxicos, de acuerdo a la organización no gubernamental SOS Orinoco.