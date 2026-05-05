En Zulia: Se grabó a escondidas mientras tenía relaciones con su novia y vendió los videos en redes sociales

Las autoridades policiales anunciaron este martes la captura de un sujeto de 30 años, identificado Aquiles Antonio Urdaneta Calixto, por vender imágenes íntimas de su pareja en el municipio Colón, estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta de Instagram sobre la captura de Urdaneta. Precisó que el procedimiento se llevó a cabo en la parroquia Santa Bárbara.

De acuerdo a las investigaciones, Urdaneta se aprovechó de su expareja y grabó varios de sus encuentros íntimos. Una vez concluyó la relación, habría vendido en redes sociales estas imágenes.

«Se aprovechó de un descuido de su ex pareja, para filmar los encuentros íntimos, los cuales posteriormente comercializaba a terceros, generando ingresos en perjuicio de las víctimas», indica el reporte policial.

CAPTURA DE URDANETA

La Delegación Municipal San Carlos del Zulia tuvo conocimiento del caso y puso en marcha las pesquisas. Luego de un «amplio trabajo de investigación», los detectives identificaron a Urdaneta como el presunto responsable de la difusión del material.

Las autoridades capturaron a Urdaneta y lo trasladaron a los calabozos de la localidad. Luego el caso quedó en manos del Ministerio Público, organismo que continuará con los procedimientos correspondientes.

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Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre los cargos que enfrentará Urdaneta. En caso de ser condenado por difusión de material pornográfico o acceso indebido, enfrentaría una pena de prisión y una multa.