CARACAS: Rescataron a recién nacida que fue raptada por una mujer que intentó presentarla como suya

Las autoridades policiales anunciaron este martes el rescate de una bebé de apenas dos días de nacida en el municipio Libertador de Caracas. La madre de la pequeña habría sido engañada por una mujer en un centro comercial de la ciudad capital.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en un video sobre el caso. En las imágenes se puede ver a la madre, Daneyxis Bastardo, de 22 años, con la bebé rescatada.

De acuerdo a las investigaciones, la bebé fue raptada por una mujer de 37 años, identificada como Yuraima Auristela Rodulfo Rodulfo. En horas de la tarde del lunes, habría abordado a la madre de la recién nacida.

«Bajo engaño la acompañó hasta el centro comercial Propatria y en un descuido se llevó a la niña», explicó Rico. Poco después, la madre presentó una denuncia y la División de Investigaciones de Trata de Personas del Cicpc puso en marcha las pesquisas.

RESCATE DE LA BEBÉ

Un día después de que comenzaron las investigaciones, el Cicpc confirmó la localización y rescate de la bebé. Aparentemente, el plan de Rodulfo llevó a la recién nacida hasta la Maternidad Santa Ana, en la parroquia San Bernardino.

«Las pesquisas llegaron hasta ese lugar donde la mujer pretendía presentar de manera legal a esta neonata y registrarla como hija de ella», dijo Rico. Poco después, funcionarios del Cicpc se apersonaron en la Maternidad.

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La sospechosa fue detenida en el centro de salud y quedó a la orden del Ministerio Público y la justicia nacional. Todavía no hay detalles de los cargos en su contra, pero podría enfrentar delitos graves.

Rico destacó que, gracias a la denuncia de la madre, lograron dar con el paradero de la bebé en menos de 24 horas. «No sabemos cuál iba a ser su destino de haber seguido en manos de esta criminal», concluyó.