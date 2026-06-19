La casa del horror: Dos hermanitos sufrieron crueles torturas a manos de su madre y su padrastro ‘porque lloraban mucho’

Los habitantes del municipio Buroz, estado Miranda, están conmocionados por los brutales maltratos que, presuntamente, sufrieron dos hermanos, de uno y dos años, en manos de su madre y padrastro.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales sobre el caso de los hermanos. Los sospechosos son María Victoria Serrano Cortez (24), madre de los niños, y Leonardo José Gamarraga Vulpiani (20), su nueva pareja.

El caso salió a la luz luego de que el padre de las víctimas presentó una denuncia. De acuerdo a las investigaciones, Serrano y su pareja sometieron a los hermanos a severos maltratos porque los pequeños lloraban.

«Se dedicaban a agredir física y verbalmente a los niños, motivados que estos constantemente lloraban, llegando a causarles quemaduras en distintas partes del cuerpo», detalló el reporte policial.

CAPTURA DE LOS SOSPECHOSOS

Detectives de la Delegación Municipal Caucagua pusieron en marcha las investigaciones. Tras verificar las acusaciones, capturaron a la madre de los hermanos y a su pareja en el sector Los Serranos, en la parroquia Mamporal.

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Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos policiales y el caso quedó en manos del Ministerio Público. Por su parte, no hay mayores detalles respecto al estado de salud de los hermanos o sobre quién se hará cargo de su cuidado.