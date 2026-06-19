Detuvieron a cuatro miembros de una familia por las aberraciones que le hacían a una adolescente en Margarita

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por abusar sexualmente de su propia hija de 14 años en Margarita.

Tras realizar una minuciosa investigación los funcionarios también detuvieron a la madre, la abuela y madrastra de la víctima, a quienes señalaron por complicidad y omisión al haber encubierto los hechos en el municipio Mariño.

«El presunto agresor, identificado como padre de la menor, se encontraba en las inmediaciones del Mercado de Conejeros al momento de su detención tras el despliegue de búsqueda. Simultáneamente, las investigaciones determinaron que tanto la madre como la abuela y la madrastra de la joven tenían pleno conocimiento de los abusos cometidos, optando por no denunciar el delito, lo cual derivó en su aprehensión inmediata», informó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

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En el operativo participó el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Margarita, para rescatar de inmediato a la víctima y sus hermanas, quienes se encontraban en un centro educativo al momento en el que las abordaron. Tanto la adolescente, como sus hermanas quedaron bajo el cuidado provisional de una tía materna.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que establecerán las responsabilidades penales correspondientes contra los implicados.