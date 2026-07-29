Asesinaron a un Cicpc mientras iba en su moto por la Av. Rómulo Gallegos, esto dijo PoliSucre

Un funcionario del Cicpc murió mientras conducía su motocicleta por la avenida Rómulo Gallegos con la avenida Principal de la Urbina, luego de que un antisocial le disparara sin motivo aparente.

La víctima respondía al nombre de Wilson David Garrido Ortega a quien trabajaba como detective superior del Cicpc. Funcionarios de Polisucre lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial y tras una intervención quirúrgica murió debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, testigos del crimen alertaron a los funcionarios sobre el rumbo que tomó el atacante. En este sentido, les informaron que el agresor había emprendido la huida a pie por la ribera del río que fluye hacia la calle 4 de La Urbina. Por lo que activaron el protocolo de búsqueda.

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Gracias a esto pudieron alcanzar al sospechoso a pocas cuadras a quien identificaron como José Ángel Carrion de 37 años de edad. Asimismo, lograron recuperar un arma de fuego tipo revólver, la cual, según las primeras investigaciones, es la que habría utilizado en contra del funcionario.

«En el lugar de los hechos se hicieron presentes comisiones del CICPC, quienes asumieron el control de la escena y quedaron a cargo de las averiguaciones correspondientes, así como del traslado del aprehendido y las evidencias recolectadas, a fin de esclarecer totalmente este hecho y poner al detenido a la orden del Ministerio Público; quien registra amplio prontuario policial, entre ellos homicidio», informó Polisucre.