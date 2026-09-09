La carta que reveló un oscuro secreto: Cicpc detuvo a sujeto que indujo a su pareja a quitarse la vida

Una carta dejó pistas sobre la mujer que se quitó la vida en La Guaira, que derivó que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuviera a su pareja.

De acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico, capturaron al hombre por estar señalado de «inducir al suicidio» a su pareja, luego de que una nota de despedida hallada junto al cuerpo de la víctima orientara las pesquisas hacia un patrón de violencia sostenido en el tiempo.

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En este sentido, las investigaciones permitieron identificar a la víctima como Nohelia Josefina Pérez Lorca, de 39 años, y al detenido como Leonardo Jesús Anzola Quieroz, señalado como su pareja sentimental.

Según datos oficiales, la mujer sufría violencia de forma constante a manos del sujeto antes del suceso.

La captura se concretó gracias al trabajo de agentes de la Delegación Municipal La Guaira, quienes ubicaron a Quieroz, de 43 años, en la avenida Carlos Soublette, cerca del antiguo Cine Lamas, en la parroquia La Guaira del municipio Vargas.

Tras el operativo, las autoridades formalizaron la imputación en su contra por el delito de inducción al suicidio, en perjuicio de Nohelia Pérez.

HALLARON SU CUERPO VÍA EL JUNQUITO

El caso se remonta al hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima, ocurrido el pasado 30 de agosto en la vía El Junquito, específicamente en el sector Casa Vieja de El Arbolito, parroquia Carayaca.

Comisiones del Cicpc se trasladaron hasta el lugar para iniciar las averiguaciones correspondientes y proceder con la recolección de evidencias que más tarde resultarían determinantes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Durante el curso de las pesquisas, los investigadores dieron con el elemento clave. Se trata de dicha nota de despedida que la propia víctima dejó antes de morir.

A partir de ese hallazgo y de otras diligencias, las autoridades reconstruyeron un cuadro de maltrato sostenido, determinando que la mujer sufrió agresiones físicas y psicológicas de forma continua por parte de Anzola Quieroz.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el Cicpc, estos maltratos reiterados fueron el factor que llevó a la víctima a tomar la decisión de quitarse la vida.

Es por ello, que el detenido quedó a la disposición del Ministerio Público, instancia que deberá continuar el proceso judicial en su contra por el delito de inducción al suicidio.