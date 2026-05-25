La agonizante muerte de una niña en hospital del Zulia: así descubrieron lo que le hacía su padrasto

Los habitantes del municipio Baralt, estado Zulia, están conmocionados por la muerte de una niña, de apenas ocho años, producto de los brutales abusos a los que habría sido sometida por su padrastro, identificado como Gregorio Segundo Molina.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Molina. Precisó que el sujeto fue detenido el pasado 16 de mayo, pero no fue hasta este lunes que se hizo público el caso.

Los hechos salieron a la luz cuando Molina llevó a su hijastra a un hospital de la zona. A pesar de los esfuerzos del personal de guardia, la pequeña falleció. Luego los médicos identificaron varias irregularidades en el caso.

La autopsia determinó que la niña murió producto de una enteritis necro-hemorrágica e infarto intestinal, a lo que se sumaban signos de abuso en sus zonas íntimas. En tal sentido, los médicos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

CAPTURA DE MOLINA

Detectives de la Delegación Municipal Mene Grande pusieron en marcha las pesquisas del caso. Tras evaluar la autopsia, determinaron que Molina habría abusado sexualmente de su hijastra en varias ocasiones.

Los abusos se habrían dado en una vivienda del sector 4 Bocas de Carrillo, carretera principal, parroquia General Rafael Urdaneta. Aparentemente, Molina se aprovechó que se quedaba a solas con la pequeña, puesto que la madre salía a trabajar.

Las autoridades concluyeron que Molina abusó de la pequeña, generando múltiples lesiones que le terminaron causando la muerte. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.