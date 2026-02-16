Sucesos

Juegos de Carnaval terminan en violencia: Lanzaron una bomba congelada a un niño y lo que hizo la madre llena de ira dejó a todos en shock

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
mujer

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer en el estado Anzoátegui por agredir con un mazo a un grupo de niños que se encontraban jugando Carnaval.

Los hechos transcurrieron en la urbanización Parque Colinas de la ciudad de El Tigre, donde el hijo de la agresora estaba jugando con otros tres menores.

Abatidos cinco integrantes de la banda Wua Wua de Petare: un policía también murió
Abatidos cinco integrantes de la banda Wua Wua de Petare: un policía también murió
EN ARAGUA: Choque de frente entre dos motos dejó tres muertos, uno de los conductores venía haciendo piruetas
EN VIDEO: Aeronave se estrelló al despegar del aeropuerto en Táchira, confirman dos muertos

De acuerdo con el reporte de vecinos del sector, los cuatro pequeños estaban lanzándose bombas de agua entre sí. Sin embargo, la situación se salió de control cuando usaron bombas congeladas.

El hijo de la mujer sufrió quemaduras por fricción en la zona de la espalda, debido al impacto del proyectil de hielo.

Según los relatos, la ciudadana habría utilizado un mazo para atacar a los menores, provocándole hematomas y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Al percatarse de las lesiones de su hijo, la madre del menor reaccionó de forma violenta. Testigos aseguran que la mujer cegada por la ira arremetió contra tres niños de 10, 11 y 12 años.

Según los relatos, la ciudadana habría utilizado un mazo para atacar a los menores, provocándole hematomas y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Tras el violento altercado, los representantes de los niños agredidos acudieron a las autoridades para formalizar la denuncia.

Una comisión de la Policía Municipal de Simón Rodríguez se trasladó de inmediato a la urbanización donde procedieron a la captura de la mujer.

