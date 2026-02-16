EN VIDEOS: Autobús de pasajeros chocó contra una de las defensas de la autopista Francisco Fajardo, hubo cuatro heridos

Este lunes se registró un fuerte accidente de tránsito en la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste-este que involucró a un vehículo de transporte público a la altura de Plaza Venezuela.

En un video divulgado en redes sociales se aprecia como la unidad de transporte público colisionó contra las defensas de la autopista, quedando sobre las mismas.

Al lugar llegaron diferentes organismos de seguridad y asistencia como policías, bomberos y paramédicos para ayudar a los pasajeros a salir del vehículo y evaluar las condiciones de los mismos.

Accidente en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro sentido Oeste altura de Plaza Venezuela pic.twitter.com/xzsJXwejoy — LA MÁQUINA EL PROGRAMA DEL TRÁNSITO (@MaquinaDelAire) February 16, 2026

El reportero de tránsito, Jonathan Quantip, indicó que un desperfecto mecánico en la dirección habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

Asimismo, acotó que el hecho dejó cuatro personas lesionadas que fueron trasladados a un centro de salud.

🚨 #ÚltimaHora Fuerte accidente en la Autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela. Un sólo canal habilitado. Tomar precaución.

🎥Jonathanquantip Trafficfmcenter pic.twitter.com/MPYwpgeE1o — Globovisión (@globovision) February 16, 2026

Debido a la presencia de organismos de seguridad en la autopista, incluida una ambulancia, se generó una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos e incluso en algunos momentos se detuvo el tránsito por completo.

🇻🇪 #ÚltimaHora | Autobús de pasajeros pierde el control y se sube a la isla central de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de Plaza Venezuela. Bomberos y paramédicos atienden el hecho, que afecta el tránsito. 🚍🔥🚑#caracas #transito pic.twitter.com/Z9LwpYcvuj — Noticia058 (@Noticia058) February 16, 2026

Asimismo, se desconoce qué pudo haber originado el incidente.

DESPLIEGUE OPERATIVO CARNAVAL

Este accidente ocurrió poco después de la puesta en marcha del operativo Carnavales 2026 anunciado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Este año el operativo cuenta con 228.028 personas de diferentes ministerios y entidades para la atención de los temporadistas. «Su trabajo va a ser estar esos días atendiendo a los venezolanos, prestando atención, apoyo», explicó Cabello.

«3.750 vehículos a la orden de los temporadistas, 11.040 motos; 1.348 bicicletas. Vamos a tener desplegados 470 vehículos especiales contra incendios y rescate», indicó.

En este sentido, destacó que otras unidades estarán disponibles para los temporadistas. «Van a haber 556 ambulancias en todo el país; 71 grúas totalmente gratuitas; siete aeronaves entre helicópteros y aviones para cualquier emergencia; 134 embarcaciones».