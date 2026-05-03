Joven murió trágicamente mientras trabajaba en su carrito de perros calientes en feria de Yaracuy

Franklin Roberto Prieto, un joven comerciante de 25 años de edad, falleció la tarde del sábado 2 de mayo en San Felipe, estado Yaracuy, después de recibir una descarga eléctrica mortal mientras manipulaba su carro de perros calientes en las Ferias de Mayo de San Felipe.

El fatal accidente ocurrió dentro de las instalaciones del Mercado y Parque de Exposiciones Severiano Giménez, donde se realizaba el evento.

Se conoció que el joven manipulaba los equipos de su carro de perros cuando recibió una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba. El impacto le ocasionó la muerte de manera instantánea en su puesto de comida rápida, según indican los reportes preliminares del suceso.

Sus familiares lo trasladaron de urgencia al hospital central de San Felipe con la esperanza de salvarlo, pero ingresó sin signos vitales. Comisiones de seguridad y organismos de investigación realizaron experticias en el sitio para determinar las causas exactas de la tragedia del joven comerciante.

Las autoridades locales no descartan una falla en las conexiones eléctricas generales del área comercial del parque como principal hipótesis. Por ello, iniciaron una revisión exhaustiva de la infraestructura para confirmar si existían irregularidades en el cableado.

En tanto, la organización de las Ferias de Mayo argumentó que las instalaciones del parque fueron debidamente «adecuadas y supervisadas» por órganos competentes antes del trágico suceso.

FRANKLIN ROBERTO, MUY QUERIDO EN LA COMUNIDAD

La comunidad del municipio Independencia conocía a la víctima como «Robertico», un comerciante muy reconocido y querido en la zona metropolitana de Yaracuy. Franklin Roberto Prieto mantenía habitualmente su actividad comercial en la avenida Cedeño antes de este trágico evento.

Tras el fallecimiento del joven, los organismos competentes reiteraron el llamado a los comerciantes a revisar periódicamente sus instalaciones y cableados. Esta medida busca prevenir nuevos accidentes fatales mediante el mantenimiento de los equipos eléctricos en los puestos de trabajo.