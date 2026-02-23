Joven mujer cayó al vacío en conocido centro comercial de Caracas

Una joven cayó al vacío este lunes en un conocido centro comercial del este de la ciudad de Caracas. Reportes oficiales indican que la mujer falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas.

El comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó en su cuenta de Instagram sobre el caso. Precisó que los hechos se dieron en el centro comercial Líder, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, en el municipio Sucre.

De acuerdo a las investigaciones, una joven de, aproximadamente, 23 años de edad cayó al vacío desde unos 20 metros de altura. Hasta el momento, no hay detalles sobre la identidad de la víctima o las circunstancias previas a su muerte.

El Cuerpo de Bomberos precisó que la joven «se lanzó» desde uno de los pisos superiores del centro comercial. Se desconoce si la mujer tomó la decisión de caer al vacío o si se vio afectada por algún factor externo.

LA JOVEN MURIÓ EN EL LUGAR

Testigos alertaron a las autoridades y organismos de emergencias se desplazaron hasta el centro comercial. Sin embargo, la joven se encontraba sin signos vitales cuando llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos.

Igualmente, los bomberos resguardaron la escena «de manera preventiva». Luego detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de la joven y pusieron en marcha los procedimientos correspondientes.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.