Intoxicación mortal en Maturín: al menos seis personas han perdido la vida tras consumir licor adulterado

Al menos seis personas han perdido la vida en menos de una semana en el sector Viento Colao de Maturín, estado Monagas, tras una presunta intoxicación por consumir licor adulterado, según los reportes de vecinos y medios locales.

Las muertes iniciaron el pasado 14 de febrero después de una reunión donde varios asistentes ingirieron un licor de procedencia desconocida. Los afectados presentaron síntomas de intoxicación severa como intensos dolores abdominales, pérdida de la visión y fallas respiratorias.

Estas complicaciones derivaron en paros cardiorrespiratorios en cuestión de pocas horas para los involucrados. Orlando Zamora, de 72 años, y Onassis Cortez, de 51, fallecieron ese mismo día de la celebración, según los reportes.

Otros decesos ocurrieron el 16 de febrero, incluyendo a Darwin Cordero, de 32 años, Alexis Bastardo y un hombre apodado “El Caracas”. El jueves 19 murió también Fernando Velásquez, de 64 años, tras su ingreso en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar.

ALARMA EN MATURÍN

La comunidad del sector se encuentra consternada y en alerta debido a que los casos vinculan el consumo de la misma bebida. Varios residentes señalaron que la persona que proporcionó el licor durante el encuentro era un individuo desconocido.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Monagas inició las pesquisas para determinar la composición de la bebida. Los funcionarios buscan ubicar al responsable que distribuyó el producto en la zona de Viento Colao.

Por el momento, las autoridades desconocen si el licor contenía sustancias tóxicas como metanol. Este compuesto aparece frecuentemente en casos de intoxicación por bebidas adulteradas y resulta altamente peligroso para la salud humana.