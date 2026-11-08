Joven llegó en una embarcación a costa del Lago de Maracaibo y lo que le hicieron sus compañeros de viaje dejó a todos en shock

Un joven de 22 años, identificado como Rafael Ángel Loaiza, fue asesinado a balazos en el municipio Santa Rita, Costa Oriental del Lago (de Maracaibo), en el estado Zulia.

Versiones de la prensa local informaron que el joven acababa de bajar de una embarcación, en el sector El Caño, urbanización Cacique Nigale, cuando lo atacaron las personas que viajaban con él en el barco.

Se conoció que Loaiza llegó a la costa de Santa Rita, a bordo de un cayuco, junto con otros hombres. Estos, al parecer, esperaron a que desembarcara para desenfundar sus armas y dispararle por la espalda.

Una vez cometido el hecho, los presuntos responsables huyeron y dejaron a Rafael en la playa, aprovechando la oscuridad de la zona.

Los habitantes del sector, al ver el cuerpo sin vida del muchacho, lo cubrieron con una sábana y avisaron a las autoridades.

Al lugar del suceso llegaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Ellos colectaron las evidencias y trasladaron el cuerpo de Loaiza hasta la morgue de Cabimas.

La Policía maneja de forma preliminar el ajuste de cuentas o la venganza como principal móvil del crimen.