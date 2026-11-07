EN ZULIA: Obligó a una menor a ingresar a su vivienda para abusarla, pero la madre de la víctima alertó a las autoridades

Funcionarios del Instituto Autónomo Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), en el estado Zulia, detuvieron a un hombre de 57 años acusado de cometer presuntos actos de abuso sexual contra una menor de 11 años de edad.

El arresto, que estuvo a cargo de los oficiales adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino (UPC), se registró el jueves 5 de noviembre en el sector 16 de la urbanización San Jacinto tras ser abordados por la madre de la víctima.

La representante denunció que, minutos antes del encuentro con la comisión policial, el sospechoso había obligado a la niña a ingresar a su vivienda para cometer el delito.

Captura tras persecución en San Jacinto

Con la descripción física del presunto agresor y la ubicación exacta del inmueble, los uniformados se desplegaron rápidamente en la vereda señalada. Al llegar, avistaron en la entrada de la casa a un hombre que coincidía con las características aportadas y cuya vestimenta mostraba signos de alteración.

Al notar la presencia policial y recibir la voz de alto, el sujeto hizo caso omiso y emprendió la huida hacia el interior de la residencia. Esto generó una persecución a pie que culminó con la restricción y aprehensión del ciudadano, identificado como Jorge Eliecer Olivares Cadenas.

La acción decidida de la Unidad de Patrullaje Canino (UPC) permitió garantizar el resguardo y la protección de la menor afectada.

Caso a la orden del Ministerio Público

Siguiendo los protocolos legales correspondientes, y tras informarle sus derechos y garantías constitucionales, al detenido lo trasladaron al Hospital Central de Maracaibo «Dr. Urquinaona», donde el personal médico de guardia diagnosticó su estado de salud como adulto sano.

Posteriormente, a Olivares Cadenas lo remitieron al Área de Garantía del Detenido en el Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago.

Luego de la verificación en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), las actuaciones de la policía municipal quedaron a la orden del Ministerio Público del estado Zulia para que se continúen las investigaciones de ley correspondientes.