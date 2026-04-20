Joven desapareció al lanzarse al Lago de Maracaibo con un amigo, su novia presenció todo

Un adolescente de 16 años identificado como Abdón José Maican Percefiel, se encuentra desaparecido luego de meterse a nadar en el Lago de Maracaibo en compañía de un amigo de 18 años en el parque La Vereda del Lago.

Según medios locales, la víctima se encontraba en compañía de su novia y varios amigos y en un momento, decidió lanzarse al agua para darse un «chapuzón» junto a otro compañero.

No obstante, Abdón comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Los amigos del joven relataron que desapareció en cuestión de segundos.

El otro joven intentó rescatarlo, pero no lo logró. La novia de la víctima y el resto de los presentes alertaron de inmediato a las autoridades, mientras el pánico se apoderaba de ellos.

​​Minutos después del incidente, se activó un intenso operativo de rastreo en el que participaron hasta 40 funcionarios para dar con su paradero.

«Estaban bañándose, uno de los dos jóvenes hizo una inmersión y lamentablemente no pudo salir. En ese momento activamos los dispositivos de seguridad con la policía municipal, Protección Civil, y nuestros Bomberos de Maracaibo», informó el director de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, Marcos Amaya.

Este lunes en horas de la mañana fueron reanudadas las labores de búsqueda, pero aún no hay indicios de su paradero.

El área donde ocurrió el hecho se encuentra a unos 200 metros del canal de navegación del Lago de Maracaibo, una zona caracterizada por fuertes corrientes, lo que dificulta las labores de búsqueda.

Percefiel cumpliría 17 años este miércoles, 22 de abril. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la prudencia y a respetar las prohibiciones de baño en zonas no aptas del Lago.