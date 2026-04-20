Trágico paseo: Acudió con sus familiares a una piscina en Coro y terminó ahogado

Un hombre murió ahogado este domingo en una piscina ubicada en el sector La Cañada de Coro, estado Falcón.

La víctima quedó identificada como Pastor José Chirinos Sangronis, de 47 años.

El hombre había acudido al lugar para compartir con familiares. Sin embargo, según la información difundida, estaba bajo los efectos del alcohol cuando decidió ingresar al agua.

Los familiares lo trasladaron de urgencia al ambulatorio Doctor Eliécer Canelón de la urbanización Cruz Verde, pero ingresó sin signos vitales.

El periodista Gerardo Morón Sánchez sostuvo que con el caso de Pastor Chirinos ya van cuatro las muertes por inmersión en Falcón en lo que va de año.

OTRO CASO: HOMBRE METIÓ UNA HOJILLA DENTRO DE UN PAN PARA EXTORSIONAR A LA DUEÑA DE UNA PANADERÍA EN MIRANDA

Funcionarios de la Policía Municipal Cristóbal Rojas detuvieron a un hombre por intentar extorsionar a un comerciante de la localidad.

El hecho ocurrió en la avenida Bolívar de Charallave, estado Miranda, luego de que una comerciante abordara a la comisión policial para denunciar que estaba siendo víctima de una exigencia económica bajo amenaza.

Según el relato, el sujeto identificado como Yacknel José Díaz Blanco introdujo una hojilla dentro de un pan adquirido en el local de la víctima para luego exigirle 300 dólares. Esto bajo la amenaza de demandarla y desprestigiar su negocio en redes sociales si no entregaba el dinero.

Tras acordar un encuentro mediante mensajes de WhatsApp, una comisión se trasladó al establecimiento comercial donde se encontraba el sospechoso.

Al notar la presencia policial, el hombre mantuvo una actitud hostil, procediéndose a su aprehensión inmediata.

La policía acotó que durante el procedimiento se incautó un celular con los mensajes extorsivos.

El detenido fue trasladado al hospital Dr. José Ramón Figuera para su evaluación médica y posteriormente quedó a la orden de la Fiscalía Vigésima Tercera (23°) del Ministerio Público.