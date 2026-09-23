Joven fue brutalmente atacado por un amigo cuando ingerían alcohol y terminó en el hospital donde murió en Cojedes

Los habitantes de la localidad de Tinaco, estado Cojedes, están horrorizados por el caso de Albenis Elián García Barrios, un joven de 23 años que murió tras ser víctima de un brutal ataque con machete.

Los hechos se dieron el sábado, 19 de septiembre, en el sector Corozal II. De acuerdo a medios regionales, García estaba en una reunión con un grupo de amigos cuando se desató una discusión con otro sujeto, hermano de una joven.

Testigos relataron que la discusión se habría visto motivada por celos. Esto se vio agravado por el que hecho de que García y el victimario estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Todo escaló con el paso de los minutos y el victimario empuñó un machete. Luego atacó brutalmente a García, quien sufrió numerosas heridas cortantes, presentando un severo sangrado.

GARCÍA MURIÓ EL 21SEP

García resultó gravemente herido en el ataque y fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos. Producto de la gravedad de las lesiones, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Tras pasar dos días internado en agonía, García murió a las 8:30 de la noche del lunes, 21 de septiembre, en la UCI. La noticia generó gran conmoción entre sus allegados y familiares, quienes exigen que se haga justicia.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanza en las pesquisas del crimen. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la identidad del asesino de García o si fue detenido.