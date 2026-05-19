Jinete murió en extraña balacera en una playa de Paraguaná, había sido deportado desde EEUU

Un jinete de 24 años, identificado como Daibert Medina, murió baleado por agentes de seguridad en el municipio Los Taques, estado Falcón. El extraño siniestro ha generado conmoción en la Península de Paraguaná.

De acuerdo al medio Noti Falcón, los hechos se dieron en la noche del domingo en la popular playa Bonita de Villa Marina. Medina habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el primer accidente.

Supuestamente, Medina chocó a varios vehículos y arrolló a dos personas. Una mujer de 28 años y un hombre de 34 presentaron traumatismo musculoesquelético y traumatismo torácico abdominal, respectivamente.

En medio del caos, Medina habría estacionado el carro y salió huyendo. En este momento, fue avistado por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien abrieron fuego en circunstancias poco claras.

Los testigos aseguraron que los detectives dispararon en varias oportunidades contra Medina. Aunque el joven fue trasladado de emergencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Los Taques, ingreso sin signos vitales.

CONMOCIÓN POR MEDINA

Las autoridades locales, aparentemente, alegaron que Medina estaba armado y fue abatido en una intervención legal. Sin embargo, sus seres queridos niegan esta versión y exigen una investigación sobre el caso.

Según sus familiares, Medina no estaba intentando escapar de la escena del crimen, sino evitar ser linchado por las personas que estaban en la playa. Además, niegan que el joven estuviera armado.

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La familia de Medina protestó este lunes frente a la sede del Cicpc en Punto Fijo para pedir una investigación transparente sobre el caso. «Queremos justicia», dijeron, a la vez que exigen que entreguen su cuerpo.

Medina fue una figura respetada dentro hipismo y llegó a participar en competencias en Estados Unidos. Su carrera se vio afectada por el alcohol, puesto que fue deportado hace unas semanas por conducir en estado de ebriedad en territorio norteamericano.